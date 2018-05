Implantation de la réalité virtuelle dans les bibliothèques de la région

Le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine ont annoncé le 15 mai l’arrivée d’une nouvelle technologie numérique dans leurs 141 bibliothèques membres.

Grâce à cette initiative, il sera possible de visualiser du contenu par immersion à l’aide de la réalité virtuelle. Pour les abonnés des bibliothèques, cette technologie simulera leur présence physique dans un environnement conçu pour leur faire vivre des expériences interactives et dynamiques. Les participants pourront se retrouver dans différents environnements virtuels passant de la promenade dans l’espace, à la visite des fonds marins ou à la pratique de leur sport préféré.

Afin de bonifier ce projet, du contenu personnalisé sera produit afin de répondre à des besoins liés à l’intégration du numérique en culture. De plus, il sera possible pour les utilisateurs de créer leurs propres contenus à l’aide d’une caméra 3D pouvant filmer à 360 degrés.

En lien avec la mesure 83 du Plan culturel numérique du Québec, l’accès à cette technologie dans les bibliothèques est rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de la Culture et des communications et des deux Réseaux Biblio régionaux partenaires. Au total, plus de 66 000 $ seront investis dans ce projet.