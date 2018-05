Du nouveau du Musée du Bas-Saint-Laurent

En plus de lancer une exposition virtuelle sur la villégiature dans l’Est-du-Québec, le Musée du Bas-Saint-Laurent dévoilera sa nouvelle identité visuelle le 18 mai prochain.

L’exposition virtuelle «Aller aux eaux salées» présente l’histoire de la villégiature dans l’Est-du-Québec. De Baie-Saint-Paul à Tadoussac et de Rivière-Ouelle à Métis, les familles les plus riches du Canada, des États-Unis et même de la Grande-Bretagne sont venues y passer leurs étés année après année. À travers l’exposition, les visiteurs pourront découvrir de riches témoignages et plusieurs photographies qui témoignent du passage de ces villégiateurs.

L’exposition a été conçue par le Musée du Bas-Saint-Laurent grâce au programme d’investissements du Musée virtuel du Canada. La dernière exposition virtuelle créée par le Musée, Rivière-du-Loup à fond de train est toujours disponible en ligne.

Le Musée du Bas-Saint-Laurent lancera sa toute nouvelle identité visuelle le 18 mai dans le cadre de la Journée internationale des musées. Ce sera aussi l’occasion de lancer la programmation 2018-2019. L’évènement, sous forme de 5 à 7 festif, est ouvert à tous. Les personnes présentes auront droit à une performance musicale de Benoit Ouellet (Kourage) et des slams de François Caron, grand gagnant du slam à Rivière-du-Loup, et de Mélanie Langlais, présidente de Sparages.

La nouvelle identité se veut dynamique, colorée et attrayante. La nouvelle programmation du Musée propose encore une fois cette année plus d’une dizaine d’activités et d’exposition en collaboration avec des organismes et évènements de la région. Les expositions présentées mettront en valeur le talent des artistes du Bas-Saint-Laurent. Tous les détails seront dévoilés le 18 mai.