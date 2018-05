Vernissage des œuvres des finissants en graphisme au Cégep de Rivière-du-Loup

Une trentaine de finissants en graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup ont présenté leurs œuvres aux visiteurs et à leurs proches le 11 mai. L’exposition se déroulait du 4 au 11 mai, sous le thème «Fast-food graphique», avec comme point culminant le vernissage de leurs créations lors de la dernière journée.

Les œuvres exposées, le fruit de trois années de travail, variaient selon les coups de cœur des étudiants pour leurs propres projets. La majorité d’entre eux ont décidé de présenter leur élaboration d’une image de marque pour de la bière et d’emballage. On pouvait y observer également les différentes créations sur le thème de l’édition, avec une facture personnelle propre à chaque étudiant. L’enseignante en graphisme Marie-Josée Canuel souligne que chaque étudiant avait son propre espace à occuper en mettant en valeur son identité visuelle, dans le cadre d’un cours d’autopromotion. Des anciens du programme, de même que des employés d’entreprises de graphisme et les proches des étudiants ont assisté à ce vernissage.