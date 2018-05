Une élève de Trois-Pistoles remporte le Prix littéraire jeunesse Jacqueline-Paquet

Léane Gamache, originaire de Trois-Pistoles et élève de la 5e secondaire à l’école secondaire de Trois-Pistoles, a remporté le Prix jeunesse Jacqueline-Paquet pour son roman «Héritage», lors de l’ouverture du Salon des mots de la Matapédia à Sayabec, le 4 mai.

Elle s’est lancée dans l’écriture pour le plaisir depuis sa 3e année du primaire et depuis, elle n’a jamais cessé de mettre ses histoires sur papier. «C’était mon rêve d’être éditée, ‘’Héritage’’ est mon premier gros roman, écrit en vue du concours. J’ai mis environ quatre mois de travail», explique Mlle Gamache. Le Prix jeunesse Jacqueline-Paquet a permis à la gagnante de voir son roman édité et de remporter une bourse de 500$.

Le jury a déclaré, entre autres : «Héritage est le genre de récit qui nous tient en haleine tout au long de la lecture. Léane Gamache raconte son histoire en usant d’un vocabulaire riche, et avec une précision étonnante quant aux détails. Elle a le don de nous faire ressentir mille et une émotions dans un roman tantôt triste, tantôt humoristique, et indéniablement catastrophique. Des surprises étant disséminées à chaque nouvelle page, on ne s’ennuie jamais en suivant l’histoire de Rachelle et de Yann.»

Le Prix jeunesse Jacqueline-Paquet est présenté par Les Éditions de la Francophonie depuis avril 2015 et il s’adresse à tous les jeunes du secondaire de l’Est-du-Québec et de la Côte-Nord.

Les objectifs visés par ce Prix littéraire sont de promouvoir la lecture et l’écriture chez les élèves du secondaire, reconnaitre les talents exceptionnels en écriture d’élèves du secondaire, et les stimuler au dépassement par l’écriture.