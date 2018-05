La culture plus que jamais à l’avant-scène à la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière- du-Loup, conjointement avec les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, tiendra, le 24 mai prochain, de 13 h 30 à 17 h, au complexe municipal de Saint-Denis-De La Bouteillerie, la première édition de la Vitrine culturelle.

Présentée sous la forme d’un salon, cette activité vise à rassembler le milieu scolaire et le monde culturel dans un lieu commun pour favoriser le partage et le réseautage. De fait, les directions d’école, les enseignants, les professionnels et le personnel de soutien auront l’opportunité de rencontrer et de tisser des liens avec une trentaine d’artistes et d’organismes de notre région, du Bas-Saint- Laurent, et découvrir leur offre d’activités et d’ateliers.

C’est une artiste en arts visuels et enseignante du primaire de Rivière-du-Loup, Lisianne Ouellet, qui assumera la présidence d’honneur de cette première édition.

Pour Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, ce salon prend ancrage dans la politique culturelle de la commission scolaire qui vise à promouvoir une vie culturelle de qualité dans chacun de ses établissements. Un plan d’action a été mis en place pour encourager la tenue d’activités culturelles qui contribuent, entre autres choses, à donner une couleur particulière à chacun des milieux.

«La culture est bien présente dans l’ensemble de nos écoles et elle s’exprime de différentes façons. À titre d’exemple, nous venons de nous mériter trois prix nationaux Essor lors de la cérémonie qui s’est tenue en avril dernier au Musée de la civilisation, à Québec. Une réussite incroyable. Il s’agit non seulement d’un tour du chapeau mais aussi d’un tour de force. Des dizaines, voire des centaines d’intervenantes et intervenants de notre organisation, se dévouent, au quotidien, pour faire vivre aux élèves des expériences enrichissantes. La culture est partie prenante de la réussite éducative et nous sommes tous conviés à la maintenir vivante et dynamique, autant à l’intérieur du curriculum de l’élève, que lors d’activités parascolaires.»

Selon M. Tardif, avec la présence d’agents culturels dans chacun des établissements, la culture se retrouvera plus que jamais à l’avant-scène. Dans cette perspective, la vitrine culturelle est appelée à devenir une activité phare dans notre commission scolaire.

Notons qu’il est encore temps pour les artistes de s’inscrire à cette première édition de la Vitrine culturelle 2018. Ils sont invités à communiquer avec madame Jeanne Maguire au 418 492-1660, poste 242 (MRC de Kamouraska) et avec madame Mélanie Milot au 418 867-2485, poste 240 (MRC de Rivière-du-Loup).

Soulignons, en terminant, que ce salon est rendu possible grâce à la collaboration de différents partenaires : la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Culture Bas-Saint-Laurent, les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup et le ministère de la Culture et des Communications.