«Le bonheur de Célestine» en tournée dans la région

La troupe du Théâtre de l’Émergence présentera sa création «Le bonheur de Célestine» dans une tournée régionale du 19 mai au 3 juin.

Cette pièce, conçue pour les enfants de 6 ans et plus, évoque le plaisir, la magie et la richesse de la lecture. Elle met en vedette la pétillante Célestine qui nous invite à fréquenter les bibliothèques, ces lieux riches et vivants qui animent les villages et les villes. Toute petite, Célestine est montée sur son vélo et a sillonné la planète pour partir à la conquête des livres. Elle raconte ses découvertes, accompagnée de personnages sortis tout droit de ses livres. Les deux comédiens, Gaétan Côté et Odile Boutin, fondateurs du Théâtre de l’Émergence, arrivent directement de Bellocq, en France.

Les représentations auront lieu le 19 mai à Saint-Cyprien, le 20 mai à Saint-Épiphane, le 26 mai à Cacouna, le 27 mai à Rivière-du-Loup, le 2 juin à Saint-Antonin et le 3 juin à Saint-Paul-de-la-Croix. La pièce débute à 14 h (sauf à Rivière-du-Loup où elle aura lieu à 10 h) et dure environ 1 heure. L’entrée est gratuite.

Pour informations, contactez Jeanne Trachy au 418 867-2485 poste 253.