Des hommages à Iron Maiden et Pink Floyd pour l’Été Show Rock

L’Été Show Rock recevra cette année pour sa 18e présentation deux groupes qui n’avaient pas encore foulé les planches de la scène qui sera érigée au centre-ville de Rivière-du-Loup, les 27 et 28 juillet. Les amateurs de musique pourront ainsi assister aux spectacles des groupes Delorean, Iron What, un hommage à Iron Maiden, Hurt et Time, un hommage à Pink Floyd.

«Pour notre 18e année, nous avons décidé de déplacer l’Été Show Rock une semaine plus tard, pour éviter d’être en même temps que d’autres évènements musicaux majeurs. On espère également que ce choix nous permettra d’avoir une température plus clémente», souligne Jean Morin, l’un des organisateurs de l’Été Show Rock.

Cette année encore, l’évènement sera gratuit, grâce à la collaboration de ses nombreux partenaires. Une grande scène bloquant la rue Lafontaine entre les rues Ste-Anne et Frontenac sera érigée près du commerce MonBuro.ca.

Le 27 juillet, la soirée musicale débutera à 19 h 30 avec une prestation du groupe de musiciens de la région Delorean, qui interprètera des succès rock des années 1970. En deuxième partie suivra le groupe Iron What, qui interprète les œuvres du groupe de métal Iron Maiden depuis plus de 20 ans.

Le lendemain, le groupe Hurt, dont le chanteur est René Ruest, montera sur la scène à 19 h 30 pour présenter des chansons du répertoire de hard rock. L’Été Show Rock se terminera avec le groupe hommage Time, qui reprendra avec fidélité les succès de Pink Floyd.

L’évènement attire pas moins de 3 000 personnes au centre-ville de Rivière-du-Loup par soir lorsque la température est favorable et clémente. Comme l’année dernière, un conteneur rose sera sur place pour permettre aux spectateurs de transmettre mots d’encouragement et dons à la Société canadienne du cancer du sein.