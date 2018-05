Le Centre culturel Berger fait appel à une illustratrice de la région

L’équipe du Centre culturel Berger lance sa nouvelle campagne publicitaire d’abonnement qui met en valeur le talent d’une illustratrice de la région : Charlène Dupasquier.

Diplômée en Design infographique du Collège Lasalle de Montréal et après avoir passé plusieurs années sur les bancs de l'école d'illustration Émile Cohl en France, Charlène vit depuis quatre ans à Saint-Joseph-de-Kamouraska. Femme aux multiples talents, elle est technicienne en biologie-écologie, directrice à Zone Aventure et Hepta Science.

C’est toutefois en tant qu’illustratrice que le Centre culturel a fait appel à elle. «Nous cherchions un ou une artiste de la région capable de traduire efficacement, en image et de façon humoristique, le message que nous souhaitons transmettre à la population, soit que s’abonner pour voir des spectacles vont leur faire du bien, les sortir de leur quotidien et de leurs nombreuses obligations. C’est une promesse de plaisir», explique Pierre Levesque, directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles.

La campagne se décline en quatre dessins réalisés par Charlène Dupasquier : la maman stressée, les gens accros à leur cellulaire, l’homme au bout du rouleau en visite chez le médecin et le calendrier surchargé de tâches dans lequel le mot «spectacle» promet une oasis de bonheur. La campagne d’abonnement se déroulera jusqu’au 31 mai via les médias traditionnels et sur le web, où les illustrations seront au premier plan.

Les abonnements 2018-2019 proposent plusieurs nouveautés et avantages, notamment davantage de flexibilité pour le choix des spectacles, la priorité pour acheter les billets et des rabais de 10% à 50%.