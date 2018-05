La Voie musicale de l’école Joly monte sur scène avec Christine Tassan et les Imposteures

Voir la galerie de photos

Le 3 mai dernier, une vingtaine de jeunes du parcours la Voie musicale de l’école Joly de Rivière-du-Loup ont eu l’opportunité de pouvoir monter sur la scène du Centre culturel Berger pour jouer de la guitare en compagnie des artistes lors du spectacle de Christine Tassan et les Imposteures.

Ils ont interprété la pièce «Minor Swing» de Django Reinhardt, qu’ils pratiquaient depuis plusieurs mois déjà, à la fois pour la présenter au Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent, où ils ont obtenu une médaille d’or, et en vue du concert avec Christine Tassan et les Imposteures.

«Lors de la première partie, les élèves étaient comme hypnotisées par elle et sa musique. Mme Tassan nous a aussi dit qu’elle était impressionnée par le talent des jeunes musiciens et le travail qu’ils ont accompli», raconte l’enseignante Sophie Jalbert.

Ce n’est pas la première fois que la Voie musicale et le Centre culturel Berger mettent en place une telle collaboration. En février 2017, les élèves de ce parcours avaient chanté et dansé sur la scène en compagnie du groupe Floyd Memory. La Voie musicale est un parcours enrichi qui permet aux élèves de l'école Joly de Rivière-du-Loup d’avoir accès à des pratiques musicales supplémentaires, des ateliers de perfectionnement, des conférences et des participations à des concerts.

Vidéo : Patrick Lefebvre