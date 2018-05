Les finissants en graphisme présentent du «Fastfood pour les yeux»

Jusqu’au 11 mai, les finissants en graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup serviront leur fastfood graphique, une exposition qui saura combler les petits creux artistiques.

Au cours de leurs trois années d’études, les 30 étudiants ont cuisiné un buffet bien riche en matières graphiques. Ils ont travaillé sur diverses identités visuelles, emballages, projets web et autres objets promotionnels qui composent le menu de leur exposition collective.

La population est invitée à passer prendre une bouchée de leur créativité au local C-193 du Cégep, entre 8 h et 18 h. Un vernissage se tiendra, en présence des étudiants, le vendredi 11 mai, dès 16h.

VENTE D’ATELIER

Les amateurs et collectionneurs d’art se réjouiront également du retour de la vente d’atelier du Département d’arts visuels. Le 15 mai, de 11 h à 14 h, la population est invitée à venir magasiner des œuvres de qualité à petit prix, parmi les travaux scolaires des étudiants de 1re et 2e années. Leur studio, situé dans les locaux C-190 et C-193, se transformera pour l’occasion en galerie, où il sera possible de faire l’acquisition de dessins, sculptures, peintures et photos.