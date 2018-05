Yama Laurent est passée par le Tremplin de Dégelis et Trois-Pistoles en chansons

C’est finalement Yama Laurent qui a été consacrée Voix du Québec lors de la populaire émission La Voix 6, diffusée sur les ondes de TVA, avec 60 % des votes. Cette artiste s’est illustrée lors des concours de chant de la région auxquels elle a participé l’an dernier.

Elle a été lauréate de la catégorie interprète 18 ans et plus de la 18e présentation du concours le Tremplin de Dégelis et avait été le coup de cœur du jury lors des auditions de Trois-Pistoles en chansons à Trois-Rivières en avril 2017. Pour des raisons personnelles, elle n’a pas pu se présenter aux demi-finales et finales en juillet dernier de Trois-Pistoles en chansons.

Elle avait néanmoins participé en mai 2017 au Tremplin de Dégelis et avait charmé à la fois les juges et les spectateurs. Yama Laurent a remporté le prix coup de cœur du public lors de sa prestation en demi-finale à Dégelis. Le jury lui avait également octroyé la bouse SODEC, remise à un artiste pour sa présence sur scène, son charisme et son originalité.

Soulignons également la présence en grande finale de Yann Brassard, de Baie-Saint-Paul, qui a été demi-finaliste à Trois-Pistoles en chansons en 2013.

Voici la prestation de Yama Laurent lors des auditions de Trois-Pistoles en chansons en 2017.