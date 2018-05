Appel de projets culturels pour la Ville de Trois-Pistoles

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2018 de la Ville de Trois-Pistoles et du ministère de la Culture et des Communications, un appel de projets culturels est actuellement ouvert.

Les organismes pistolois sont invités à y déposer tout projet culturel devant se réaliser d’ici le 31 décembre 2018. Les demandeurs doivent transmettre leur demande complète d’ici 16 h le 31 mai.

Pour être admissibles, les projets doivent se réaliser à Trois-Pistoles d’ici le 31 décembre 2018 et s’inscrire dans l’un des huit secteurs suivants : arts visuels, arts de la scène, arts médiatiques, métiers d’art, littérature et livre, patrimoine et histoire, savoir-faire traditionnel et muséologie et archives.

De plus, les projets retenus doivent être élaborés et promus par un organisme de Trois-Pistoles ou encore un artiste parrainé par un organisme pistolois. Pour plus d’informations, contactez Sara Amélie Bellavance, directrice du Service de la culture et des communications, au 418 851-1995 poste 4230 ou au sa.bellavance@ville- trois-pistoles.ca ou visitez le www.ville-trois-pistoles.ca, dans la section Services municipaux sous la rubrique Culture.