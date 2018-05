Victor-Lévy Beaulieu sera honoré de l’Ordre des arts et des lettres du Québec

Vingt ambassadeurs culturels québécois deviendront membres de l’Ordre des arts et des lettres du Québec lors d’une cérémonie de remise d’insignes qui se déroulera le 28 mai prochain, à l’édifice Wilder Espace danse. L’écrivain pistolois Victor-Lévy Beaulieu fait partie du nombre.

Il sera honoré aux côtés des artistes, écrivains, gestionnaires culturels et mécènes Joséphine Bacon, Manon Barbeau, Victor-Lévy Beaulieu, Nicole Brossard, Fernand Dansereau, Angèle Dubeau, André Gagnon, Mattiusi Iyaituk, Roland Lepage, André Ménard, Ginette Noiseux, Jeannot Painchaud, Constance Pathy, John R. Porter, Jeanne Renaud, Alain Simard, Yves Sioui Durand, Jana Sterbak, Armand Vaillancourt et Jean-Marc Vallée. Ils recevront tous le titre de Compagne ou Compagnon des arts et des lettres du Québec.

Cette prestigieuse distinction leur sera accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil) afin de souligner leur contribution remarquable au développement, à la promotion et au rayonnement des arts et lettres du Québec.

«La culture québécoise s’épanouit et s’illustre grâce au talent, à l’engagement et au dévouement de ses créateurs et de ses mécènes. Chacune de ces personnalités a participé à la réputation d’excellence du Québec, source d’une immense fierté pour tous ses citoyens», a souligné Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil.

Distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil, l’Ordre des arts et des lettres est remis à des personnalités dont les réalisations exemplaires contribuent à l’essor artistique et littéraire du Québec. Les récipiendaires sont recommandés au conseil d’administration du Conseil par un comité indépendant, à l’issue d’un appel de candidatures annuel. La distinction est symbolisée par un insigne conçu par l’artiste joaillère Christine Dwane. Quelque 70 personnalités québécoises portent l’insigne à ce jour.