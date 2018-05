Bellflower en spectacle à Témiscouata-sur-le-Lac

Le groupe musical Bellflower sera en spectacle le 26 mai au Beaulieu culturel de Témiscouata-sur-le-Lac à 20 h, présenté par le diffuseur culturel Les 4 scènes.

Le groupe fondé par l’auteure-compositrice-interprète Em Pompa s’amène avec son nouvel album «The Season Spell». Elle met habilement sa poésie en valeur avec une écriture musicale raffinée avec des chansons puissantes.

Bellflower, ce sont huit musiciens créant ensemble un univers cinématographique puissant où chaque pièce crée des images et accroche l’imaginaire. Leur musique est qualifiée de pop-orchestrale et est soutenue par des harmonies vocales riches et par la chaleur des cuivres. Bellflower réaffirme sa place dans le courant de la musique alternative folk.