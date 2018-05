L’Orchestre de chambre du Littoral en concert à Saint-André

L’Orchestre de chambre du Littoral se produira pour un concert-bénéfice à l’église de Saint-André le 6 mai à compter de 14 h. Les profits seront versés à la fabrique de la paroisse.

La direction musicale des quatorze musiciens constituant l’orchestre est assurée pour une première année par Carey Lévesque. Altiste et musicienne au sein de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, elle possède une maitrise en musique de chambre et dispense aussi des cours privés de violon.

Constitué d'instruments à cordes et à vent, l'orchestre a le privilège de pouvoir compter cette année sur la présence d’un guitariste classique dans ses rangs. Le chant aura également sa place et mettra en vedette Geneviève Roussel, soprano qui a eu le bonheur de se produire récemment avec Véronique Dicaire et Bruno Pelletier.

Le répertoire proposé pour ce concert-bénéfice est puisé dans les différentes époques de la musique classique. Il est choisi pour plaire à un vaste public qui peut s'attendre également à faire de belles découvertes musicales. Une contribution volontaire est appréciée.