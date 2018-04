Saint-André-de-Kamouraska : du neuf pour l’école et la bibliothèque

Les citoyens de Saint-André-de-Kamouraska, petits et grands, pourront très bientôt profiter d’une toute nouvelle bibliothèque municipale et scolaire. Celle-ci fait partie d’un important projet de rénovation de l’école primaire Les Pèlerins.

L’annonce officielle, réalisée le lundi 30 avril, était attendue depuis plus de 10 ans à Saint-André. Elle a demandé tout un travail de coordination entre la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, la Municipalité de Saint-André, le ministère de la Culture et des Communications et celui de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

La bibliothèque neuve restera ainsi à l’école primaire, mais elle viendra remplacer concrètement celle que l’on retrouve actuellement au 2e étage de l’établissement scolaire depuis 1983. Les travaux, qui seront réalisés cet été, visent à augmenter sa superficie de 30 mètres carrés, à créer une entrée indépendante et à permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.

«C’est un rêve, un grand bonheur, cette annonce. La confirmation de ce projet a été rêvée, souhaitée par tous et très attendue (…) C’est un bel accomplissement pour nous, un beau mandat», a partagé la responsable de la bibliothèque, Micheline Rodrigue.

Le projet est accompagné d’une aide financière de 135 200 $, un montant consenti par le ministère de la Culture et des Communications qu’a annoncé le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, en point de presse.

«Cette annonce entrainera des effets positifs pour l’ensemble de la communauté. Ces améliorations feront de la bibliothèque un lieu plus accessible et plus vivant», a-t-il indiqué, saluant le travail de chaque intervenant dans ce dossier. «Le projet a débuté lentement et il a fallu beaucoup de détermination et de volonté. C’est vraiment une réalisation que tout le monde avait à cœur.»

GRAND PROJET

Les travaux prévus à la bibliothèque de l’école primaire Les Pèlerins s’inscrivent dans un plus grand projet évalué à 900 000 $. Ils comprendront la réfection des salles de bain et des revêtements de plancher, la construction d’une nouvelle cage d’escalier, ainsi que des travaux de peinture à la grandeur du bâtiment.

À noter que la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, souhaitait réaliser ces travaux d’amélioration de l’école l’an dernier, mais elle a accepté de patienter afin de s’arrimer avec le dossier de la bibliothèque.

Les sommes investies par chaque partie dans ce beau et grand projet n’ont pas été précisées, mais le maire de Saint-André-de-Kamouraska, Gervais Darisse, a confirmé que la Municipalité était impliquée.