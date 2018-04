Trois-Pistoles recevra les Petits Chanteurs du Mont-Royal et un hommage à Johnny Cash

L’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles accueillera deux spectacles à grand déploiement cet été, dont une quarantaine de choristes du groupe Les Petits Chanteurs du Mont-Royal le 23 juin et The Tennessee Two, un hommage original à Johnny Cash le 26 aout. Le lancement officiel de la programmation s’est déroulé le 30 avril à Trois-Pistoles.

Pour l’organisation, il s’agit de deux belles prises qui permettront de faire rayonner Trois-Pistoles partout dans la région. Les Petits Chanteurs du Mont-Royal ont contacté Andrée Tremblay de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles pour lui faire part de leur intérêt à s’arrêter à Trois-Pistoles dans le cadre de leur tournée qui les amènera à Terre-Neuve pour l’évènement de chorale pancanadien Podium of the Edge. Leur programme sera composé majoritairement de musique profane, chantée par des finissants au primaire et au secondaire. Ce spectacle se déroulera le 23 juin à 19 h 30 à l’église de Trois-Pistoles.

Dans un tout autre répertoire, l’église patrimoniale recevra le 26 aout à 14 h la visite du groupe The Tennesse Two, formé de Mario Dubé et de Luc LeBlanc. Ils proposent de la musique de Johnny Cash dans une formule intime en format cabaret dans le chœur de l’église.

«Auparavant, l’église était un lieu de rassemblement. Maintenant, c’est l’église qui va à la rencontre des gens, avec des visites guidées et des concerts, dans cette magnifique salle de spectacles», explique Christine Dubé de la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles.

Environ 1 200 places assises sont disponibles à l’intérieur de l’église. Ces deux spectacles permettront de ramasser des fonds pour la Fabrique de Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles et la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles «Pour assurer la pérennité de l’église dans le paysage pistolois, on invite le plus grand nombre de spectateurs à assister à ces concerts», a affirmé la présidente de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, Claudine April.

«C’est toujours une fierté que les gens utilisent l’église pour de tels évènements, ça répond aux objectifs de la Ville de Trois-Pistoles, qui sont de l’occuper et de la rentabiliser», explique Mélanie Paquet, directrice des loisirs à la Ville de Trois-Pistoles.

Les billets sont disponibles en prévente chez Kadorama, au dépanneur Guérette et au Presbytère de Trois-Pistoles ou encore en ligne sur le site web lepointdevente.com. Il est possible de contacter Andrée Tremblay pour plus d’informations au 418-851-4031.

À noter que le gouvernement du Québec a annoncé en octobre 2017 qu'il reconnaissait la valeur patrimoniale nationale de l'église de Trois-Pistoles et de son presbytère. Elle est protégée par la Loi du patrimoine culturel. L’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles a été érigée entre 1882 et 1887. Elle est reconnue partout au Bas-Saint-Laurent comme un joyau architectural.