Projection du long-métrage «Le silence de Lawrence» à Trois-Pistoles

La Commission jeunesse et la Commission culturelle invitent la population le 2 mai à 19 h 30, à la Forge à Bérubé pour une autre soirée de Ciné-club. À l’affiche : la projection du long-métrage «Le silence de Lawrence» du réalisateur bas-laurentien Guillaume Lévesque qui sera sur place pour discuter avec le public. La projection sera précédée d’une prestation musicale des œuvres de Lawrence Lepage par Serge Arsenault et Anne Bilodeau du groupe «Salut Lawrence!».

Le Silence de Lawrence est un documentaire qui dresse le portrait de l’auteur-compositeur-interprète rimouskois Lawrence Lepage. Accompagnateur de plusieurs artistes dans les années 1960, ce virtuose de la guitare a fait sa marque dans la chanson québécoise à l’époque des boites à chansons aux côtés des Vigneault, Léveillé, Lecor et Lévesque.

Perdu dans la grande ville, Lepage écrit des textes qui évoquent sa région, un territoire d’où jaillissent des personnages plus grands que nature. «Le Silence de Lawrence» dresse le portrait de ce personnage de 81 ans, encore vif et inspiré, décédé subitement en décembre 2012 et témoigne d’une sorte de chant du cygne, sortant de son ermitage pour remonter sur scène après 35 ans d’absence. Le réalisateur Guillaume Lévesque cherche à comprendre les raisons qui ont poussé ce poète de la terre à choisir l’exil dans sa forêt aux projecteurs de la scène. L’entrée est à contribution volontaire.