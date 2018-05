«Jamais trop petit pour les livres» à Cacouna

L’activité d’éveil à la lecture et à l’écriture «Jamais trop petit pour les livres!» est de retour pour une sixième année dans la MRC de Rivière-du-Loup. Cette activité familiale, qui s'adresse aux 0-5 ans et leurs parents, aura lieu cette année le 6 mai de 9 h à 11 h 30 à la salle paroissiale de Cacouna au 425, rue de l’Église.

Au programme, il y aura animation d’une histoire de pirates, des jeux intérieurs et extérieurs, une collation et des surprises. Les participants de 5 ans et moins recevront même un livre jeunesse en cadeau, et tout cela est gratuit.

Inscrivez-vous avant le 2 mai auprès de Jeanne Trachy à jtrachy@mrcrdl.quebec