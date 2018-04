Vernissage du «Challenge Arts et Patrimoine» et réouverture des boutiques Écochantier

C’est le 19 avril qu’a eu lieu le vernissage qui clôt l’étape créative du «Challenge Art & Patrimoine». Ce défi, lancé aux artisans, artistes et créateurs de la région, consistait à transformer des matériaux de construction ancestraux issus des boutiques de revalorisation Écochantier en un objet d’art ou de décoration.

Onze personnes ont ainsi pu créer des œuvres uniques. Plus d’information sur les participants se retrouve sur la page Facebook d’Écochantier. L’évènement était organisé par Co-éco et ses partenaires, Ruralys et Ateliers Mon Choix, qui ont convié la population à la boutique Écochantier de Saint-Pascal. Les onze finalistes ont présenté leurs œuvres et ont partagé leurs expériences lors de cette activité unique en son genre. L’évènement a rassemblé près d’une quarantaine (40) de personnes. Également, une exposition mobile débutant du 1er au 18 mai au Musée régional de Kamouraska rendra hommage aux talents révélés par cette première et audacieuse cohorte.

Rappelons que les boutiques Écochantier sont désormais ouvertes, du mardi au samedi pour Rivière-du-Loup et les jeudis, vendredis et samedis pour la boutique de Saint-Pascal. Plus d’informations sont disponibles sur www.ecochantier.ca.

Écochantier est un projet-pilote financé par Recyc-Québec dans le but de favoriser le développement durable par la réutilisation de matériaux de construction déjà existants. Mis en œuvre par Co-éco et ses partenaires depuis le printemps 2017 dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, il répond concrètement aux principes de l’économie circulaire en poursuivant trois objectifs de nature : environnemental, économique et d’insertion sociale.

Depuis le printemps 2017, Écochantier offre au public des matériaux usagés conventionnels ou antiques à prix modique convenant aux réparations de bâtiments résidentiels secondaires ou aux projets de restauration patrimoniale, grâce à deux boutiques et un catalogue en ligne.