Le Musée du Bas-Saint-Laurent souligne le Jour de la Terre le 22 avril

Le Musée du Bas-Saint-Laurent soulignera le Jour de la Terre dans le cadre des ses ateliers de création Servlinks Communication le 22 avril à 14 h.

Pour l’occasion, les jeunes de 5 à 12 ans pourront décorer un petit pot avec des matériaux recyclés et planter une graine à l’intérieur qu’ils laisseront pousser à la maison. Les jeunes auront la chance de visiter l’exposition Célébration-Ktonukot qui met en valeur l’art autochtone et ses influences et qui met aborde l’humanité et le monde animal.

Pour information et inscription: musee@mbsl.qc.ca / 418 862-7547 #1000