Saint-Jean-de-Dieu : terre d'accueil pour UTIL

Le 9 avril, lors de la séance du conseil municipal de Saint-Jean-de-Dieu, un partenariat tout spécial a été officialisé. La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu accueille le Théâtre Unité théâtrale d’interventions locales (UTIL). Ce printemps, UTIL déménagera son siège social de Saint-Simon à Saint-Jean-de-Dieu, au cœur de la MRC des Basques.

Depuis 2012, UTIL s’est enraciné dans la région. Il a initié de nombreux projets communautaires, multidisciplinaires et intergénérationnels avec la participation de plus de 300 citouens qui ont attiré un public de plus de 2 000 personnes. La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a d’ailleurs accueilli un «Tribunal-théâtre» en mars 2016. L’évènement regroupait des citoyens de Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Clément, Sainte-Rita, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu et Saint-Simon.

Deux ans plus tard, UTIL s’installe à Saint-Jean-de-Dieu. Sensible aux enjeux liés à la pratique du théâtre communautaire et à la prise de parole citoyenne, la municipalité manifeste son appui pour maintenir UTIL dans la région. C’est ainsi qu’elle donnera accès à un espace de rangement pour le matériel théâtral, des locaux pour les répétitions, les réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale. Avec la présence du Théâtre UTIL et les activités qu’il va générer, Saint-Jean-de-Dieu affirme sa volonté de prendre sa place sur la scène culturelle.

Pour en savoir davantage, UTIL et le conseil municipal invitent la population à assister à l’assemblée générale annuelle dynamique et créative de UTIL qui aura le 16 juin à l’édifice municipal.