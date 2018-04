Une 17e Nuit de l’interdit au pays des merveilles

Toute la population est invitée à la 17e édition de la Nuit de l’interdit qui se tiendra le 19 avril dès 20 h, au Carrefour du Cégep de Rivière-du-Loup. Festive et rassembleuse, la soirée met de l’avant artistes de la scène et artistes visuels.

«Pour la soirée, les locaux aux environs du Carrefour sont investis par l’art sous toutes ses formes. On peut voir des artistes visuels créer pendant toute la soirée, le tout accompagné de prestations musicales, poétiques, pour ne nommer que celles-là», souligne Karine Raymond-Marcotte, conseillère à la vie étudiante.

ENCAN SILENCIEUX

Toutes les œuvres créées lors de la soirée seront mises en vente à l’occasion d’un encan silencieux qui se tiendra du 23 avril, 12 h, au 25 avril à 13 h 30, à la petite salle d'exposition du Cégep, accessible par le 80 rue Frontenac. On peut parcourir les règlements de l’encan silencieux ici : www.cegeprdl.ca/nuit

DÉFI TÊTES RASÉES

Depuis trois ans, lors de la Nuit de l’interdit, se tient le Défi Têtes rasées; l’activité de financement majeure de Leucan dont la mission est d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer et d’investir dans la recherche clinique.

Des billets sont en vente auprès de Kathy Patoine, technicienne en loisir, local G-0015, ou à la Coopsco du Cégep, et à la porte, le soir de l’évènement. La Nuit de l’interdit est rendue possible grâce à la collaboration de la Coopérative étudiante Coopsco du Cégep de Rivière-du-Loup, de l’Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup ainsi que du programme Graphisme.