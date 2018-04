Une nouvelle conservatrice au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le conseil d’administration du Musée du Bas-Saint-Laurent annonce la nomination d’Oriane A.-Van Coppenolle au poste de conservatrice. Elle aura la responsabilité d’assurer la coordination des activités reliées au secteur des expositions, de la conservation et de la recherche. Son premier mandat consiste à réaliser l’exposition qui sera présentée à l’été 2018, une rétrospective de l’œuvre de l’artiste Michel Lagacé.

Mme A.-Van Coppenolle est titulaire d’un baccalauréat et d’une maitrise en histoire de l’art de l’UQÀM. Active au sein du milieu culturel montréalais, elle était, jusqu’à tout récemment, adjointe à la direction au centre Turbine, un centre de création artistique et pédagogique. Auparavant, elle a travaillé comme coordonnatrice aux expositions à La Centrale galerie Powerhouse, un centre d’artistes féministe autogéré. Au cours de ses études, elle s’est spécialisée en art public. Elle a d’ailleurs été chercheure pour le Bureau d’art public de la Ville de Montréal.

Pour Oriane A.-Van Coppenolle, il s’agit d’un retour dans la région puisqu’elle a grandi au Bas-Saint-Laurent. Elle a d’ailleurs travaillé un été au Musée du Bas-Saint-Laurent, il y a quelques années. Elle avait alors agi comme technicienne en muséologie en plus d’animer des visites guidées. «Il me tient à cœur de participer à la vitalité du Musée et au développement de la communauté culturelle et artistique du Bas-Saint-Laurent», affirme Oriane A. Van Coppenolle.

Son expertise en art public et ses expériences professionnelles seront sans aucun doute un atout pour le développement du Musée et la mise en valeur de la collection. Son dynamisme et son intérêt pour la médiation culturelle permettront au Musée d’être encore plus présent et impliqué dans sa communauté.