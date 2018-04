Le théâtre est à l’honneur ce printemps au Collège Notre-Dame

Les élèves de théâtre rattachés au Collège Notre-Dame présenteront au cours des prochaines semaines trois spectacles distincts pour montrer leur talent sur la scène de la salle Reine-Antier du Collège.

Les élèves de niveau primaire inscrits à l’Académie de théâtre Notre-Dame donneront deux représentations de la pièce «Le retour du chat botté», une adaptation du conte de Charles Perrault mise en scène par Ghislaine Hamel des Productions Baluchon. Ce spectacle pour toute la famille sera présenté le 20 avril à 19 h et le 21 avril à 14 h.

Pour leur part, les élèves du volet théâtre parascolaire du Collège invitent la population à découvrir «Pas à pas», une pièce écrite par Raphaëlle Gauthier, élève de 3e secondaire membre de l’option Théâtre-études. Ce spectacle pour toute la famille est prévu les 27 et 28 avril à 19 h 30.

Enfin, les 11 et 12 mai à 19 h 30, toujours à la salle Reine-Antier du Collège, la troupe de l’option Théâtre-études et les Productions Baluchon convient la population à un autre évènement théâtral. Les élèves interprèteront la comédie «Institut du temps perdu», selon un texte inspiré d’Alain Gras et coloré de l’humour des Goldoni, Knock et autres auteurs.

Les billets seront disponibles lors des spectacles au Collège Notre-Dame. À noter que les profits générés par chaque représentation contribuent au soutien et au maintien des divers programmes de théâtre du Collège Notre-Dame, auxquels plus d’une quarantaine de jeunes sont inscrits. Pour information, les personnes intéressées peuvent appeler au numéro 418 862-8257.