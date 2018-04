Roche, papier… oiseaux

La Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours présente sa programmation à venir pour les mois de mai et avril, dont trois animations fort intéressantes en mai et deux expositions d’artistes locaux.

Le 4 mai, à 18 h 30, rendez-vous pour un atelier découverte sur les roches s’adressant à toute la famille. En plus d’apprendre de quelle manière les roches sont fabriquées, il sera possible de manipuler une vingtaine de spécimens. L’animateur de la station scientifique Aster pourra identifier les roches des visiteurs et animera la rencontre. Cette activité est présentée grâce à la collaboration du Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent et Aster.

HEURE DU CONTE

Afin de souligner la fête des Mères, Marie-Libellule propose un conte suivi d’un bricolage le 11 mai à compter de18 h 30. Adressée aux jeunes âgés entre 3 et 6 ans, l’activité est gratuite, mais il est important de s’inscrire au préalable en composant le 418 851-2374. On recommande fortement le port du pyjama pour plus de confort.

PASSION POUR LES OISEAUX

Le 17 mai à compter de 18 h 30, on jase oiseaux. Oiseaux migrateurs, oiseaux aux mangeoires, oiseaux totems, oiseaux emblèmes, oiseaux menacés, chant d’oiseaux, où et comment les observer, voilà quelques thèmes qui seront abordés par trois amoureux des oiseaux. Pauline Dumas, Jean-Claude Pelletier et Hélène Rioux se feront un plaisir de partager leur passion en toute simplicité. Un prix de présence sera tiré parmi les participants.

EXPOSITIONS

Outre les activités, des expositions thématiques sont proposées à la bibliothèque. En collaboration avec le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent, une exposition sur les dragons est actuellement en cours jusqu’en juin. En plus d’une multitude de livres traitant du sujet, quelques artéfacts sont sur place, tel qu’un cœur de dragon, un crâne gigantesque ainsi que des écailles. François Villeneuve, artiste-peintre, présentera ses toiles d’inspirations diverses en avril. En mai et juin, ce sont les œuvres de Louise Morency qui prendront place dans la section exposition.