Le Témiscouata vibrera au rythme du Tremplin de Dégelis

L’organisation du 19e Tremplin de Dégelis a dévoilé le 16 avril l’identité des 30 finalistes qui participeront aux spectacles sur la scène de la Place Desjardins de Dégelis du 15 au 20 mai. Parmi eux, on note cinq finalistes provenant du KRTB.

Dans la catégorie auteur-compositeur-interprète, Cloé Charron de Saint-Modeste et Mathieu Boucher de Rivière-du-Loup ont été choisis. Julien Tremblay, originaire de Témiscouata-sur-le-Lac et Marie-Christine Thibault de Dégelis se sont démarqués en humour. Chez les Trampolines 12 ans et moins, Océanne Plourde de Dégelis a été retenue parmi les 30 finalistes. Les autres artistes proviennent de partout au Québec et deux sont originaires du Nouveau-Brunswick.

Marie-Christine Thibault de Dégelis participe pour sa part une deuxième fois dans la catégorie humour, avec plus de bagage, de rodage et d’expérience. «L’aventure a débuté il y a plusieurs années avec mon fils qui avait 10 ans et qui a le sens de répartie et du spectacle. Je prenais ce qu’il me donnait et j’ai écrit un texte. Il a participé au Tremplin il y a six ans dans la catégorie Trampoline en humour et ma fille était en chant. Mes enfants ont littéralement grandi avec le Tremplin. J’ai continué à écrire et j’ai toujours accordé une place à l’humour dans mon travail (…) Au Tremplin, y a quelque chose qui se développe pendant la semaine, on crée des liens, on rencontre plein de gens de partout. C’est une ambiance conviviale et on apprend beaucoup avec les ateliers donnés par les professionnels, ça vaut le détour», affirme Mme Thibault.

BUDGET

Le Tremplin de Dégelis peut compter sur un budget d’environ 250 000$ encore cette année. Il faut ajouter à ce nombre plus de 75 000 $ offerts en gratuités grâce aux partenaires en formations et services, entre autres. Les revenus proviennent principalement des inscriptions, de la billetterie, des programmes gouvernementaux de soutien à la culture et du membership. Christian Ouellet, président du Tremplin de Dégelis, a souligné que plus de 25 activités seront présentées dans la MRC de Témiscouata, puisque l’évènement est déjà en mode 20e anniversaire.

ACTIVITÉS GRATUITES

Plusieurs activités musicales gratuites seront offertes à la population du Témiscouata pendant toute la semaine que dure le Tremplin de Dégelis. Des 5 à 7, piqueniques chantants, jams et vitrines d’artistes seront présentées dans différents lieux publics de la région. Rivière-Bleue, Témiscouata-sur-le-Lac, Pohénégamook, Saint-Honoré-de-Témiscouata, recevront la visite des artistes collaborant avec le Tremplin, Allan Hurd, Régis Archambault, Marjolaine Morasse et Fred Labrie. Plus de détails à propos de ces spectacles sont disponibles au www.festivalletremplin.com.

Les demi-finales seront présentées du 16 au 18 mai et la finale aura lieu le 20 mai. Soulignons que l’humoriste Mario Tessier a été nommé porte-parole et sera l’animateur du Tremplin de Dégelis. Il fera une prestation lors de chacune de ces soirées. Les participants sont inscrits dans les catégories auteur-compositeur-interprète, Interprète 18 ans et plus, Interprète 13-17 ans, Humour 13 ans et plus, et Trampoline 12 ans et moins. Les bénévoles impliqués travaillent depuis plus de huit mois pour l’organisation de cet évènement reconnu sur la scène culturelle au Québec.

Voici la liste complète des participants :

Auteur-compositeur-interprète (16 ans et plus)

Cloé Charron de Saint-Modeste

Félix Leblond de Lévis

Frédérick Tremblay de Montréal

Lauma de Québec

Mathieu Boucher de Rivière-du-Loup

Phil Athanase de Dieppe

Interprète 18 ans et plus

Anne-Virginie Bérubé de Québec

Claudia Caron de L’Ancienne-Lorette

Marie-Pier Audet de Sainte-Marie-de-Beauce

Mélanie Forgues de Delson

Mylène Paradis d’Alma

Mylène Thibault de Rimouski

Interprète 13-17 ans

Aglaé Cossette de Lévis

Arnaud Quintal-Émard de Granby

Félicia Caux de Pont-Rouge

Gabrielle Lefrançois-Paré de Sainte-Anne-de-Beaupré

Naomie Turcotte de Québec

Xavier Blouin de Shawinigan

Humour (13 ans et plus)

Julien Tremblay de Témiscouata-sur-le-Lac

Marie-Christine Thibault de Dégelis

Nadia Kessiby de Montréal

Réginald St-Eloy de Montréal

Rolly Assal de Montréal

Sylvain D. Desjardins de Sainte-Julie

Trampoline (12 ans et moins)