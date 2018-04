«Comme un p’tit gout de biblio» pour semer le gout de la lecture

Tout au cours du mois d’avril, une activité «Comme un p’tit gout de biblio» se tiendra dans plusieurs bibliothèques des municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup. Les enfants de 0-5 ans, accompagnés d’un parent, auront la chance d’explorer leur bibliothèque et de participer à des activités, tout en prenant un bon petit déjeuner.

Cette activité, rendue possible grâce à un partenariat entre le réseau Biblio Bas-Saint-Laurent, la bibliothèque Françoise-Bédard et COSMOSS Rivière-du-Loup, a pour objectif de semer le gout de la lecture chez les enfants et de développer l’intérêt de l’éveil à la lecture des parents.

En semaine, cette activité se déroule de 7 h 30 à 9 h. Lors de la fin de semaine, elle a lieu de 8 h à 9 h 30. Voici les dates pour les différentes municipalités touchées : le vendredi 13 avril à Saint-Cyprien, le samedi 14 avril à Cacouna, le lundi 16 avril à Notre-Dame-du-Portage, le mardi 17 avril à L’Isle-Verte et le mercredi 18 avril à Saint-Paul-de-la-Croix.