Le Festival-concours de musique de retour pour une 12e année

Maintenant devenu un évènement incontournable pour les musiciens de la région, Festival-concours de musique (FCM) de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent est de retour pour une 12e année, du 16 au 22 avril. L’organisation a d’ailleurs déjà reçu plus de 500 inscriptions.

Les musiciens interprèteront leurs pièces sur trois plateaux différents, soit au Camp musical Saint-Alexandre pour les ensembles musicaux, à la Maison de la culture et à l’église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup.

Le Festival-concours de musique dessert les cinq écoles de musique du Bas-Saint-Laurent, les écoles de musique privées et les professeurs en enseignement privé. Lundi et mardi, les prestations auront lieu au Camp musical. Du mercredi au dimanche, elles auront lieu à la Maison de la culture et à l’église Saint-Patrice.

En nouveauté cette année, une catégorie de comédie musicale fait son apparition. Une comédie musicale préparée par les jeunes du primaire de l’école Gérard-Collin de Témiscouata-sur-le-Lac, sous la direction de Chantale Paradis sera présentée. Des extraits avec la participation de 11 chanteurs, 5 danseuses et une actrice, ainsi que d’autres ensembles de chants et des instruments acoustiques pourront être entendus. Étant donné l’ajout de cette catégorie, deux juges spécialisés en chant, mise en scène et narration ont été ajoutés, soit Patrick Brown et Alexandre de Grandpré. Une formation sera d’ailleurs donnée à ces groupes.

L’équipe du jury du FCM qui sera composée de 12 professionnels, soit Amélie Bois, Patrick Brown, Sonia Coppey, Katia Durette, Dominique Gagnon, Alexandre de Grandpré, Marie-Hélène Greffard, René Joly, Christophe Pratiffi, Mathieu Rivest, Jacynthe Riverin et Cynthia Viel, aura la tâche d’évaluer les participants. Les auditions sont gratuites pour le public et ouvertes à tous.

Le concert-gala, qui présentera les numéros coups de cœur du Festival, se déroulera le 29 avril à 14 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.