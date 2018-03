Sortie 2018 : l’exposition des finissants en arts visuels

Du 5 avril au 13 mai, les finissants du programme Arts visuels du Cégep de Rivière-du-Loup présentent Sortie 2018 dans le foyer du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Cette exposition met en valeur des travaux réalisés au cours de la dernière année de leur programme d’études.

Les étudiants, Alicia Bélanger, Alysson Côté, Elijah Bélanger, Fany Lavoie, Jessy Marquis, Joanna Gourdin, Leïa-Morgane Boilard, Myriam St-Pierre, Samuel Lebel-Gagnon et Youna Houle-Kermarec, présenteront plus d’une quarantaine d’œuvres qui témoignent de leurs différentes expériences de création.

À travers l’exploration de la sculpture, du dessin, de la peinture, et à l’aide de techniques et matériaux variés, se traduit la richesse de leur expression. Les enseignants en Arts visuels sont particulièrement fiers de la tenue de cette exposition qui témoigne de la vitalité créative et du talent de ces jeunes créateurs.

Toute la population est invitée au vernissage le 5 avril, en formule 5 à 7. L’exposition sera en place jusqu’au 13 mai au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. L’accès est gratuit.