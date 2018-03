«La causerie musicale», un échange avec Michel Fugain à Rivière-du-Loup

L’icône de la musique française, Michel Fugain amorcera l'an prochain une tournée québécoise. Il s’arrêtera d’ailleurs à Rivière-du-Loup le 2 février 2019 pour y présenter «La causerie musicale».

Après plus de 50 ans de carrière, Michel Fugain est toujours aussi passionné par la musique dont il a fait son métier. «Ça ne s’arrête jamais. Les règles des uns ne s’appliquent pas aux autres. C’est tout d’abord un partage, la musique», commente l’auteur-compositeur-interprète.

La formule de causerie permet à Michel Fugain d’échanger avec son public, de raconter des anecdotes et de lui en apprendre un peu plus sur l’origine de ses chansons. «Pour les pièces musicales, je présenterai les grands arbres qui cachent la forêt, pour ensuite aborder la forêt qui parle des humains (…) Je veux en faire un spectacle intéressant qui est autre chose qu’un simple récital de chansons, c’est pourquoi je l’appelle une causerie. On commente les chansons, on parle de comment elles sont faites, de la vie autour d’elles. Le spectacle est avant tout un échange humain», explique-t-il.

Il raconte entre autres une anecdote qui l’a marqué au Québec, lors de l’un de ses premiers passages, après un spectacle en revenant de Matane. «Nous sommes tombés dans une vraie poudrerie. Le mec qui conduisait, je ne me souviens plus de son prénom…c’était la première fois que j’étais en contact avec l’accent québécois et c’était extraordinaire».

Il se souvient également d’avoir rempli la Place des Arts de Montréal avec le Big Bazar pendant 21 jours consécutifs, en 1975. «Maintenant il faut faire plus d’efforts pour vendre un spectacle. Tout change avec les progrès techniques, c’est un des effets pernicieux de la modernité, nous sommes tous de plus en plus isolés et nombrilistes, avec Facebook, par exemple.»

On connait Michel Fugain entre autres pour ses grands succès des années 1970 avec le Big Bazar «Chante la vie», «Attention mesdames et messieurs», «Fais comme l’oiseau», ou encore «La belle histoire»

Michel Fugain souhaite donc rassembler le temps d’une soirée les mélomanes pour échanger avec eux et leur faire découvrir ou encore redécouvrir son univers. La mise en vente des billets débute le 30 mars à 21 h sur le site web du Centre culturel Berger au www.rdlenspectacles.com et à la billetterie à partir de samedi le 31 mars à midi.