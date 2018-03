Un partenariat réussi pour la 19e vente aux enchères du Musée du Bas-Saint-Laurent

La vente aux enchères du Musée du Bas-Saint-Laurent tenue le 25 mars a permis d’amasser un total de 64 095$. Sur ce montant, 9 300 $ seront remis à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup soit 50% du profit de la vente des œuvres de Jean Paul Riopelle, Marcel Barbeau et Pierre Gauvreau.

Le Musée du Bas-Saint-Laurent tient d’ailleurs à remercier George Lagacé et Isabelle Dubé, respectivement président et directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup pour leur contribution au succès de cette 19e édition. Cette année, 60 œuvres dont une dizaine d’œuvres d’artistes de la région et un tirage photographique de la collection du Musée du Bas-Saint-Laurent ont été mis à l’encan et ont trouvé preneur parmi les 130 participants.

Cet évènement de financement se déroulait cette année sous la présidence d’honneur du Dr Pierre Harvey et de sa fille Marie-Hélène Harvey, avocate chez Premier Tech. Alain Lacoursière a agi à titre de commissaire-priseur pour une deuxième fois au Musée du Bas-Saint-Laurent.

Le grand tirage de 3 prix d’une valeur totale de 1850 $ a été effectué lors de la vente aux enchères. Le certificat-cadeau à l’Auberge de la Pointe d’une valeur de 200 $ a été remis à France Lajoie. Le forfait santé pour 2 personnes à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, d’une valeur de 750 $ a été remporté par Philippe Dubé. C’est Josée Francoeur qui s’est vue remettre le premier prix, soit une peinture d’Arthur Munk, Sans titre, d’une valeur de 900 $.

Initiée par le Musée il y a près de vingt ans, la vente aux enchères permet d’assurer à l’institution une source de financement importante. Cette activité s’est également avérée un moyen privilégié pour développer et maintenir un réseau de donateurs, de collectionneurs et d’amateurs d’art. Une 20e présentation est prévue pour l’an prochain.