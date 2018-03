Projection du film «Les chasseurs de rêves» au Ciné-club ONF de Trois-Pistoles

La Commission jeunesse, la Commission culturelle et le Ciné-club ONF de Trois-Pistoles, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles, invitent la population le 4 avril à 19 h 30, à la Forge à Bérubé pour la projection du long-métrage «Les Chasseurs de rêves» de la réalisatrice Julia Ivanova.

Tourné à Fort McMurray, en Alberta, ce long-métrage documentaire brosse un portrait honnête et sans compromis d’une nouvelle génération de jeunes à la fois hétérogène, ambitieuse et aveuglément séduite par l’argent. La caméra accompagne six jeunes Canadiens, dont un réfugié du Moyen-Orient et un autre d’Afrique, venus s’installer à «Fort Mac», capitale de la troisième réserve de pétrole en importance au monde.

Pour ces jeunes rêveurs aux prises avec leurs propres perceptions de la gloire et de la réussite personnelle, la ville deviendra un véritable banc d’essai dans le contexte de la chute du prix du pétrole, de l’incertitude de l’économie et, plus récemment, des feux de forêt dévastateurs. L’entrée est gratuite. L’ouverture des portes a lieu à 19 h.