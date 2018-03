Le groupe de métal Neverforget lance un deuxième album

Après avoir gagné le concours Lévis, ville du rock en mai 2017, le groupe de métal Neverforget, formé à Rivière-du-Loup, a lancé officiellement un tout nouvel album en février dernier intitulé «Falling to Sky». Il a de quoi satisfaire les amateurs de Metallica ou encore de Bullet for My Valentine.

«On a commencé à composer tranquillement des chansons en 2014. Ensuite, on a gagné le concours Lévis, ville du rock pour nos compositions. On a pu faire des enregistrements studio avec le prix, ça nous a vraiment donné un bon coup de main», commente le guitariste du groupe Benoit Savoie.

Formé en 2006 à Rivière-du-Loup, avec quelques musiciens originaires du Témiscouata et de Rivière-du-Loup, Neverforget a commencé sur les scènes de la région comme un groupe de reprises métal. Les musiciens se sont ensuite affairés à créer leurs propres chansons. Le premier album entièrement produit par le groupe, «Smell Of Pain», est paru à la fin de 2012. On compte Keven Tardif à la basse, Dave Pelletier à la guitare et à la voix, Steve Bourgoin à la batterie et Benoit Savoie à la guitare et aux voix de soutien.

«Pour les compositions, je dirais que les deux guitaristes s’occupent des harmonies et ensuite on ajoute la basse et la batterie. Pour les paroles, on fait ça toute la gang ensemble», explique Benoit Savoie.

Présent depuis maintenant plus de 10 ans dans la région, Neverforget est là pour rester. «Je suis passionné de ça, jouer de la guitare. C’est toujours plaisant de faire des spectacles et de donner un ‘’boost’’ d’énergie au public», raconte Benoit Savoie. Ce qui a commencé comme une aventure entre amis prend maintenant de plus grandes proportions, mais le plaisir de jouer est toujours autant au rendez-vous. Le prochain spectacle de Neverforget aura lieu le 1er avril prochain au Cactus Show Bar de Rimouski. Ils partageront la scène avec les groupes Augury, Unbeing, Beyond The Braves et Chemicide dès 21 h.