L’exposition pré-enchères est débutée au Musée du Bas-Saint-Laurent

Les oeuvres qui seront offertes à l’encan le 25 mars prochain sont exposées au Musée du Bas-Saint-Laurent du 17 au 24 mars.

Il n’y a rien de mieux que de visiter l’exposition pour découvrir les œuvres. Le travail d’une cinquantaine d’artistes sera exposé, dont Jean Paul Riopelle, Albert Rousseau, Isabelle Murray, Marc Séguin, Gabrielle Gendron et bien d’autres. Le Musée est ouvert tous les jours de 13 h à 17 h et l’entrée est gratuite pour l’occasion. L’équipe du Musée sera également présente pour conseiller les intéressés.

Pour cette 19e présentation, l’encan propose une cinquantaine d’oeuvres, dont une dizaine d’artistes de la région. La vente aux enchères est le seul événement bénéfice du Musée du Bas-Saint-Laurent et a une importance majeure pour la poursuite et le développement du Musée. Cette année, le Musée s’associe avec la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup en remettant 50% des profits de la vente de trois oeuvres de Jean Paul Riopelle, Marcel Barbeau et Pierre Gauvreau. L’évènement se tiendra le 25 mars à 13 h au Musée du Bas-Saint-Laurent sous la présidence d’honneur du Dr Pierre Harvey et de sa fille Me Marie-Hélène Harvey. Le catalogue des œuvres à l’encan est disponible en ligne au www.mbsl.qc.ca.