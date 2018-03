Neuf candidats de La Voix sont passés par les concours de chant de la région

Près de 20% des candidats sélectionnés cette année à l’émission La Voix par un des quatre coachs ont déjà participé à Trois-Pistoles en chansons ou encore à Propulse ta voix à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, deux évènements organisés par Éric Côté.

Neuf artistes qui sont passés par ces concours ont été sélectionnés par au moins un des quatre coachs pour continuer l’aventure de La Voix sur un total de 48 participants retenus. Au cours des prochaines semaines à l’émission La Voix à TVA, il sera alors intéressant de suivre : Josh Adams, 23 ans, de Sainte-Anne-de-Bellevue (2e position en 2017), Lydia Sutherland, 19 ans, de Godmanchester (grande lauréate de Propulse ta voix en 2015), Jérome Casabon, 28 ans, de Québec (finaliste en 2007 et 2015), Yann Brassard, 24 ans, de Baie St-Paul, (demi-finaliste en 2013), Miranda Martin, 27 ans, de Québec (finaliste en 2012, Édouard Lagacé, 23 ans, de Cowansville (finaliste en 2010) et finalement Chloé Doyon, 25 ans, de Saint-Georges-de-Beauce (finaliste en 2009). Pour leur part, Emma Lépine, 17 ans, de Chicoutimi, a fait la grande finale de Propulse ta voix en 2016 et Stéphanie Veillette, 23 ans, de Trois-Rivières, a participé à deux reprises à Propulse ta voix et s’est rendue en demi-finales en 2014 et 2015.

«C'est un grand honneur pour notre organisation», affirme le directeur de l’évènement, Éric Côté. Un ex-participant des dernières éditions de Trois-Pistoles en chansons ou de Propulse ta voix sera-t-il le grand gagnant de La Voix cette année comme l’a fait Valérie Carpentier lors de La Voix en 2013?