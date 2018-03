Découvertes d’ici et d’ailleurs accueille Rachel Verdon

Dans le cadre de «Découvertes d’ici et d’ailleurs», Patrimoine et culture du Portage présente le 11 mars à la sacristie de Notre-Dame-du-Portage à 14 h «Ouvrir les yeux, ouvrir les coeurs; il y a toujours une autre façon de voir», une conférence de Rachel Verdon.

Mme Verdon baigne dans le monde des médias. Animatrice de l’émission Femmes d’aujourd’hui, elle devient journaliste aux affaires publiques de Radio-Canada. Puis, elle réalise Génies en herbe, les Grandes gueules aux émissions jeunesse de Radio-Canada. Elle signe également «Une épinette noire nommée Diesel» avec Serge Bouchard et cosigne avec le cinéaste Robert Favreau «Pied-de-biche», un documentaire sur la violence des femmes.

À travers ses diverses affectations de travail, Mme Verdon a développé un intérêt pour ce qui est caché. Comme journaliste ou réalisatrice. elle a appris à ouvrir ses yeux et son coeur à diverses réalités. Parallèlement, elle a aussi développé un intérêt pour des disciplines qui lui permettaient un contact avec «l'invisible» : l'astrologie trans-personnelle, la méditation, la polarité, le Reiki et les soins énergétiques tibétains. Aujourd'hui, elle est thérapeute et donne des formations dans ces disciplines. C'est un regard sur son parcours professionnel et personnel «voir l'invisible: cultiver et développer un regard différent», comme elle le souligne. Pour information : 418-862-3995.