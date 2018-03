La bibliothèque de Rivière-du-Loup invite les citoyens à la mener en bateau

La Bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup invite les citoyens à participer à son tout nouveau concours littéraire, du 1er au 31 mars. S’inspirant directement de l’actualité américaine de la dernière année, le concours convie les enfants, ados et adultes à s’improviser journalistes et à inventer de toutes pièces une fausse nouvelle.

De 500 mots au maximum, l’actualité doit se dérouler à Rivière-du-Loup. Les écrivains en herbe sont donc vivement invités à sortir des sentiers battus et à laisser aller leur imagination florissante. Quel plaisir que d’écrire des actualités complètement invraisemblables, loufoques ou mystérieuses, sans avoir même à en vérifier la source ou la crédibilité. Place, donc, aux échos, aux ouï-dire, aux rumeurs, aux bobards et aux canulars!

Un jury déterminera un gagnant et des prix sont en jeu dans les catégories jeunes, ados et adultes. Les jeunes âgés de 8 à 12 ans sont tout spécialement invités à participer. Les nouvelles reçues seront par ailleurs dévoilées dans le cadre des activités de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 20 avril, de 17 h à 19 h. L’espace d’une journée, la bibliothèque deviendra ainsi éditeur… d’un faux journal.

Pour participer, il suffit de faire parvenir son texte par courriel à isabelle.moffet@villerdl.ca avant le 31 mars 2018, à minuit.