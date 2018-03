L’homme-orchestre Steve Hill est de retour à Rivière-du-Loup

Après un passage remarqué au Centre-ville en Blues de Rivière-du-Loup en aout 2014 en tant que tête d’affiche, l’énergique Steve Hill est de retour, cette fois au Centre culturel Berger le 10 mars prochain dans une formule toute spéciale.

L’an dernier, Steve Hill présenté 80 spectacles en Europe. Véritable homme-orchestre de rock et de blues. Il joue de la guitare, chante, joue des percussions à l’aide de ses pieds et d’une baguette fixée à la tête de sa guitare, et ce, simultanément.

Ce spectacle est présenté en formule «Show du garage» par Rivière-du-Loup en spectacles. Le public prendra donc place debout sur la scène d’une capacité de 400 personnes. Un service de bar est d’ailleurs offert. Les billets sont disponibles auprès du Centre culturel Berger au 418-867-6666 et au www.rdlenspectacles.com.