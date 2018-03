Émilie Ouellette présente son spectacle «Accoucher de rire» au Témiscouata

Le 8 mars prochain au Centre cuturel Georges-Deschênes de Dégelis à 19 h 30 et le 10 mars au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook à 19 h 30 sera présenté le spectacle de l’humoriste Émilie Ouellette, «Accoucher de rire».

Il s’agit d’un spectacle d’humour sur la vie des parents. En passant par la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et l’éducation, aucun sujet n’est traité de façon banale. Émilie Ouellette se démarque par son autodérision. Les bébés d’un an et moins seront les bienvenus. Cette humoriste a d’ailleurs été finaliste au Tremplin de Dégelis en 2007. Ces spectacles sont présentés dans le cadre de la Journée des femmes.