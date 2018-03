L’alimentation responsable est à l’honneur au Ciné-club de Trois-Pistoles

La Commission jeunesse, la Commission culturelle et le projet alimentaire des Basques invitent la population le 7 mars à 19 h 30, au Café Grains de folie de Trois-Pistoles pour la projection de trois courts-métrages qui soulèvent les problématiques liées à l’accessibilité aux produits alimentaires locaux et à une alimentation écoresponsable. L’entrée est gratuite.

Les projections se feront en compagnie de Louis-Philippe de Grandpré, Jean-Sébastien Delorme du projet alimentaire des Basques et de David Ouellet, réalisateur, qui présentera, pour une première fois au public, son plus récent documentaire web.

UNE ÎLE VERTE

Poignants récits de Millefiore Clarkes sur les fermiers biologiques de l’Île-du-Prince-Édouard. Réputée pour ses pommes de terre, cette province a vu ses taux de cancer et de maladie respiratoire grimper au point de devenir les plus élevés au Canada, alors que l’agriculture industrielle s’ancrait. Existe-t-il un lien? Une ile verte ose un énoncé révolutionnaire : imaginer un virage biologique total sur l’ile.

CAFÉTÉRIA

Lorsque germe l’idée d’améliorer le menu de la cafétéria d’une école primaire, à Cocagne, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, c’est tout un mouvement qui émerge. La communauté met la main à la pâte, s’affranchit des multinationales pour favoriser les productions des fermiers locaux et crée une occasion d’apprentissage pour les jeunes. Une réalisation de Francine Hébert.

PATRIMOINE ALIMENTAIRE – LES CHEMINS ABSURDES

A-t-on accès à notre patrimoine alimentaire et à notre production locale? Quels sont les défis qui guettent ceux qui tentent de se réapproprier nos ressources alimentaires? Un portrait parfois sombre, mais pas dénué d’espoir, qui interroge les acteurs travaillant à permettre un meilleur accès au patrimoine alimentaire de notre région, malgré un système toujours plus gros, toujours plus mondialisé. Un film de David Ouellet.

Cette activité du Ciné-club est possible grâce à la collaboration de l’ONF, Sparages et KDF Média, la Ville de Trois-Pistoles et Cosmoss Les Basques. Elle s’inscrit dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l’alimentation et à l’agriculture.