Kourage interprète «Ensemble» à Belle et Bum

L'épisode de l'émission Belle et Bum diffusée à l'antenne de Télé-Québec, dans lequel Benoit Ouellet, alias Kourage, a interprété sa chanson «Ensemble» au National de Montréal est maintenant disponible en ligne. Une belle expérience pour l’auteur-compositeur-interprète qui a ainsi bénéficié d’une vitrine provinciale pour diffuser sa musique.

Il s’agit de sa toute première performance télévisuelle. «Je suis arrivé le mercredi pour faire une répétition avec les musiciens. Ils avaient déjà choisi une de mes chansons et les partitions étaient faites. Ils m’ont proposé une version et tout était déjà parfait, il n’y avait pas d’ajustements à ajouter», commente Benoit Ouellet.

Le lendemain, il y a eu une pratique d’enchainement et les artistes se sont tous rencontrés avant leur prestation. «Le spectacle était enregistré en direct. En tout c’était d’une durée d’environ 1h30, 2h. C’était une belle expérience. Pour la plupart des artistes, c’était une première. L’ambiance était super. Les commentaires qui ressortaient en général de ma prestation, c’est que j’ai une belle énergie sur la scène (…) J’espère que mon passage à Belle et Bum permettra de donner une propulsion à mon projet», ajoute l’artiste.

Il travaille présentement afin de réaliser un album, sous l’identité de Kourage. Benoit Ouellet en est à l’étape du financement pour le moment. Kourage est hanté par ses déceptions amoureuses et ses histoires de cœur qu’il met en chanson. «Le personnage a été créé pour réaliser un faux documentaire dans le cadre d’un cours à l'université. Il était à la base un musicien raté à Montréal. La couche de cœur brisé que j’ai ajoutée pour mes chansons le rend encore plus pathétique. Au début de mon projet, les paroles étaient vraiment plus des blagues. Maintenant, ce sont des textes plus sentis, mais les images que j’utilise sont imprégnées du personnage», précise Benoit Ouellet.

Kourage, grand gagnant de la catégorie auteur-compositeur-interprète, a remporté le prix Télé-Québec au dernier Tremplin de Dégelis, ce qui lui a permis de se produire en spectacle lors de l’émission Belle et Bum. Il a partagé la scène avec Andréanne A. Mallette, Hubert Lenoir, Émile Proulx-Cloutier et Kae Sun lors de cette émission.

Il est possible d'écouter sa prestation (à 32e minute) en se rendant sur la plateforme web de Télé-Québec au http://belleetbum.telequebec.tv/