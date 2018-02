Pohénégamook en Danse souligne le succès de sa 7e édition

Le samedi 17 février dernier, se tenait la 7e édition de Pohénégamook en Danse. Il s’agit d’une journée entièrement consacrée à la danse, qui a pour but de diffuser et promouvoir la pratique de la danse partout dans le Bas-Saint-Laurent, afin d’assurer la pérennité de nos écoles de danse.

L’évènement se déroulait dans les locaux de l’école St-Joseph ainsi que dans le Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook. La journée comptait 10 ateliers de formation en danse, où tous pouvaient participer dès l’âge de 4 ans. Débutant par une initiation à la danse pour les petits, des ateliers de formations professionnelles ont eu lieu toute la journée. Celles-ci étaient offertes par les élèves les plus avancés du programme danse-étude de l’École Élédanse à Lévis, qui ont offert des cours de qualité exceptionnelle en Hip-hop, Contemporain et Samba. C’est plus de 160 amateurs de danse qui ont participé à ces ateliers, provenant d’un peu partout dans la région.

En soirée, le Centre culturel s’est rempli afin d’applaudir le talent de 11 troupes de la relève régionale en danse qui sont venues faire valoir leur talent devant plus de 250 spectateurs. Pour terminer le spectacle, ce sont les danseuses professionnelles d’Élédanse qui en ont mis plein la vue avec leurs numéros de styles variés. L’assistance fût enchantée de leurs performances et de la qualité de leurs chorégraphies.

Il va sans dire que cette journée n’aurait été un succès sans le travail acharné des bénévoles faisant partie du comité organisateur de Pohénégamook en Danse ainsi que de l’École de danse Aristodanse. Il faut également souligner l’implication de la Ville de Pohénégamook, l’URLS du Bas-Saint-Laurent, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Les 4 Scènes et bien sûr, la précieuse collaboration des écoles de danse ayant participé aux formations et au spectacle.