La tournée du Festival du film de montagne de Banff s’arrête à Rivière-du-Loup

Les meilleurs films de montagne et d’aventure réalisés partout sur la planète seront présentés au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 1er mars dès 19h. Le directeur de la tournée a choisi parmi une centaine de films présentés à Banff pour le Festival du film de montagne de Banff afin de créer le programme de la soirée.

Encore une fois cette année, la tournée sera de passage à Rivière-du-Loup et les spectateurs verront sur grand écran des images spectaculaires de vélo, de ski, d’escalade, d’alpinisme, de kayak et plus encore.

Seront au menu une expédition en kiteski au Groenland en quête de la rivière la plus au nord à n’avoir jamais été pagayée, une aventure en fatbike au cœur de l’Arctique canadien et un court métrage québécois qui met en vedette la culture inuit du Grand Nord québécois. La tournée est présentée devant plus de 20 000 Québécois chaque année.