Buzz Cuivres fait vibrer plus de 2 100 élèves du primaire

Plus de 2 100 élèves d’une quinzaine écoles primaires de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup ont pu assister à une prestation théâtrale et musicale du quintette Buzz Cuivres. À travers l’humour, les acrobaties et surtout la musique, ils ont vécu un voyage à travers les diverses époques de l’histoire.

«On souhaitait diffuser notre musique en captivant l’intérêt des enfants. On joue des pièces de l’antiquité, mais l’ajout d’artifices aide à garder leur attention», raconte le trompettiste Sylvain Lapointe. Chant grégorien, Vivaldi, Bach, musique classique, baroque, romantique, opéra, jazz, tous les styles y sont passés. La chanson thème de Mario Bros de même que la Marche impériale de la Guerre des étoiles ont certainement fait réagir les enfants dans la salle.

Rendre un concert musical ludique s’avère toutefois être un défi pour ces artistes qui doivent à la fois conserver la justesse de leur instrument tout en faisant des acrobaties pour distraire les élèves et rendre le tout divertissant. «Notamment lors d’un ‘’combat’’ de trombones, on joue une note tout en mimant un coup de coulisse. Désormais nos notes sont associées à nos mouvements. Je pense que j’aurais de la difficulté à le faire sans bouger. C’est certain qu’on n’apprend pas cela à l’école», plaisante le tromboniste Sylvain Arseneau. Le spectacle est bien rodé, les musiciens sont rendus à plus de 600 représentations. Il a même été présenté en Chine, en mandarin.

Selon Sonia Julien, directrice des services éducatifs à la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, il s’agissait de la première fois que tous les élèves des écoles du secteur de Rivière-du-Loup avaient une sortie culturelle simultanément, étalée sur deux jours.

«C’est dans le cadre du projet Culture à l’école. Nous avons toujours de gros défis à relever. Pour rentabiliser les sous qui nous sont accordés du gouvernement pour les sorties culturelles, nous avons choisi un artiste pour plusieurs élèves. Le diffuseur pour le secteur de Rivière-du-Loup est le Centre culturel Berger», complète Mme Julien.

Pour certains de ces élèves, il s’agissait d’une première sortie dans une salle de spectacle, un contact direct avec les instrumentistes sur la scène et avec la musique de concert. «La première fois, c’est important d’aller les accrocher (…) La musique apporte la discipline, l’écoute, le travail d’équipe, la persévérance. C’est certain qu’on souhaite qu’ils en fassent. Ça va les suivre tout au long de leur vie. Sans nécessairement en faire une carrière, c’est un beau hobby», estiment les membres du groupe Buzz Cuivres, Sylvain Lapointe, Frédéric Gagnon, Pascal Lafrenière, Jason De Carufel et Sylvain Arseneau. Le groupe Buzz Cuivres s’est installé pendant trois jours à Rivière-du-Loup, du 13 au 15 février.