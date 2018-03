Kréations 2 : ÉVOLUTION à Rivière-du-Loup

Kréations 2 : ÉVOLUTION se produira à Rivière-du-Loup pour la toute première fois. Après un succès à Edmundston au Nouveau-Brunswick, l’évènement pourra en mettre plein la vue aux gens de la région le vendredi 27 juillet à l’Auberge de la Pointe. Le spectacle est produit afin d’amasser des fonds pour le Centre de prévention du suicide du KRTB.

L’évènement Kréations est depuis 2016 très populaire. Les gens qui y assistent ont l’impression d’assister à une représentation digne de New York. Les artistes de Kréations ont décidé après de nombreuses demandes d’exporter l’évènement dans d’autres villes. Le premier choix a été Rivière-du-Loup. L’idée est de faire la promotion de l’art abstrait à travers la mode, la musique, les montages vidéo et bien sûr, des tableaux tout aussi impressionnant les uns des autres.

La cause du Centre de prévention du suicide du KRTB a touché le groupe puisque l’artiste faisant les œuvres abstraites a également passé au travers d’une tentative de suicide en 2014. L’art a été pour lui la thérapie miracle pour s’en sortir. Depuis 2014, la créativité n’a cessé de progresser donnant ainsi des œuvres magnifiques, mais également la mise en place d’un tel évènement.

L’idée derrière Kréations est d’offrir aux gens un spectacle qui consiste à présenter plusieurs créations vestimentaires hors de l’ordinaire toutes faites sur mesure et dessinées avant sa création. Chaque mannequin présente donc lors du défilé la création vestimentaire ainsi qu’une œuvre surprise qui y sera liée. Le tout se déroule avec animation, montage vidéo et photo, musique et créativité! De plus, les artistes laissent la place à de jeunes artistes, pour l’événement de Rivière-du-Loup, la jeune Marilou Lang assurera la première partie de l’évènement à compter de 19h. Marilou a participé avec brio à la Voix Junior faisant partie de l’équipe de Marc Dupré.

Le prix des billets est de 30$, d’ailleurs, sur ce montant, 5$ ira directement à la cause. En tout, 300 billets seront disponibles via le site web Billets en vrac le 1er mars prochain, mais également auprès des artistes. Quelques points de vente seront également annoncés à Rivière-du-Loup. Pour plus de détails, vous pouvez visiter la page Facebook de Kréations.