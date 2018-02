Le BeauLieu culturel du Témiscouata lance sa saison hiver-printemps 2018

Le BeauLieu culturel du Témiscouata a officiellement lancé sa programmation hiver-printemps 2018 le 2 février. Les amateurs de culture pourront profiter d’une foule d’activités variées : spectacles professionnels, chansonniers, expositions d’arts visuels, conférences, improvisation…

Les 4 scènes présentent au BLCT le Quatuor Saint-Germain et Matt Holubowski, respectivement les 17 et 24 mars. Les soirées chansonnier mettent en vedette Véronique Bilodeau, Toby Cosmique, Alexandre Dionne et Chad Ritchie tandis que les Midis chantants font découvrir de jeunes talents en partenariat avec le festival Le Tremplin. Les conférences «Jeannine rencontre… présenteront l’identité témilacoise et ses valeurs puis Martin Pelletier, premier directeur de Cascades Cabano.

Les Cultures en bouchées proposent des expositions de trois artistes témiscouatains. «Entre ciel et terre» de la peintre Catherine Soucy est exposé au BLCT jusqu’au 29 mars. Suivront les vernissages de «Panoramiques oubliés, langue panachée» par la photographe Valérie-Simone Lavoie le 30 mars et «Au-delà (des frontières)» par l’artiste Rock Belzile le 25 mai.

La programmation comprend aussi les matchs de la Ligue d’improvisation du Témiscouata et les spectacles de l’École de musique du Témiscouata. Divers organismes collaborent à la programmation du BLCT : le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata y présente leur activité Les dragons du Témis, La Boutonnière son bal masqué de la Mi-Carême avec la participation du groupe Street Meat et le comité local du 8 mars la Journée internationale des femmes.

Le nouveau site web du BeauLieu Culturel du Témiscouata, réalisé par Synergie Communications, permet maintenant de se procurer des billets directement en ligne au blct.ca.

Le BeauLieu culturel du Témiscouata héberge la bibliothèque du quartier Notre-Dame-du-Lac, le Musée du Témiscouata, l’École de musique du Témiscouata et un espace café terrasse ouvert lors des évènements. Une salle de spectacle multifonctionnelle permet d’accueillir des spectacles professionnels, dont ceux de la programmation offerte par Les 4 scènes.