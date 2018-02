La collection du Pistolois Rudy Bois s’arrache chez Simons

Le directeur artistique pistolois Rudy Bois a parcouru énormément de chemin depuis le lancement de sa première collection féminine de prêt-à-porter haut de gamme en 2013. Il a été couronné comme choix du public pour la meilleure collection printemps été 2015 par le Fashion Magazine dans le cadre de la Semaine de la mode de Toronto. En juillet 2017, Rudy Bois s’est allié avec la compagnie Simons pour présenter une collection de t-shirts, et il est loin de s’arrêter.

S’il était plutôt marginalisé au Bas-Saint-Laurent en raison de sa passion pour la mode et le design dès son tout jeune âge, Rudy Bois et ses créations ont connu une véritable explosion de popularité en à peine cinq ans. Véronique Cloutier, Karine Vanasse, Marie-Mai et Geneviève Borne ont toutes porté des vêtements de la marque Rudybois. Ses créations ont été publiées dans le Elle Canada, Dress To Kill, Fashion Magazine, Loulou Magazine, entre autres.

«Cette passion a toujours été là depuis que je suis jeune. Ma grand-mère était une couturière. Plus jeune, je dessinais des robes et elle m’aidait à les fabriquer. J’ai dû créer ma première vers 12 ou 13 ans. J’étais comme un mouton noir. Des gars qui aiment la mode en région il n’y en a pas beaucoup», raconte Rudy Bois, maintenant âgé de 29 ans.

Toutefois, en novembre 2015, il a décidé de mettre fin à la création de collection de vêtements haut de gamme destinés aux femmes d’affaires. Tous les profits générés par la vente de ses vêtements étaient aussitôt réinvestis pour ses prochaines créations.

Rudy Bois s’est plutôt lancé dans une démarche ludique pour assouvir son besoin de création et se sortir de son carcan sérieux et rigoureux. De là est né l’idée de la série de croquis «Faire visage».

«C’était la première fois que je créais une collection destinée aux hommes. Je savais que les femmes allaient continuer de me suivre et venir magasiner dans l’autre section. Je crois que ‘’Faire visage’’ représente l’essence globale de mon travail.»

Rudy Bois souhaitait présenter un côté plus «pop» dans ses créations. L’espace entre les deux incisives qui apparait sur les t-shirts de cette collection réalisée en collaboration avec Simons se veulent des références à des personnalités marquantes de son cheminement, comme Madonna ou encore Elton John. Ces vêtements étaient d’ailleurs distribués dans tous les Simons en Amérique du Nord.

Les œuvres du Pistolois ont également été vues par des milliers de personnes dans le Complexe les Ailes à Montréal. Il a participé à une grande installation artistique intitulée «Des visages tournés vers l’avenir», s’inspirant directement de sa collection de croquis «Faire visage». L’installation a été présentée de mars 2016 jusqu’en mars 2017. Il est encore trop tôt pour confirmer une autre collaboration entre Rudy Bois et la chaine Simons, même si les ventes ont «très bien été», selon le directeur artistique. Les vêtements de la collection «Faire visage» ont déjà tous trouvé preneur. Ses croquis sont encore en vente sur le site web rudybois.com.