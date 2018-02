Du théâtre immersif au Kamouraska pour la Saint-Valentin

L’organisme à but non lucratif Cent Mille Lieux, qui réunit une vingtaine de comédiens, prépare un parcours théâtral axé sur les plaisirs des sens pour faire vivre une Saint-Valentin des plus voluptueuses aux spectateurs. Une prestation qui est réservée au 18 ans et plus.

Le samedi 24 février, l’auberge du Manoir de Saint-André-de-Kamouraska sera l’hôte de cette expérience de théâtre immersif de 20 h à 23 h. Pendant trois heures, les spectateurs seront invités à déambuler dans les salles du Manoir animées par les comédiens.

«Le théâtre immersif consiste à plonger les spectateurs dans une atmosphère, dans un univers particulier et leur faire vivre une expérience unique. Il n’y a plus le quatrième mur qui distingue l’espace des spectateurs et celui des comédiens. Il peut y avoir interaction, mais pas nécessairement. Le théâtre immersif peut être contemplatif. Les spectateurs observeront une scène, mais ils seront dans la scène. C’est une expérience vraiment incroyable tant pour les spectateurs que pour les comédiens», explique Olivia Roy-Malo, co-fondatrice et présidente de Cent Mille Lieux

Les profits de cette soirée serviront à financer un projet de grande envergure : celui d’un parcours d’aventures théâtrales permanent situé à Saint-Bruno-de-Kamouraska. Cette activité qui lie la randonnée, les arts et le théâtre se déroulera en pleine forêt sur une superficie de plus de cinq hectares. Les participants seront plongés dans un univers fantastique mis en en vie par des personnages inspirés de la nature. Intitulé Mille-Lieux, ce parcours ouvrira officiellement ses sentiers à l’été 2019. Un projet pilote est prévu à l’été 2018.

«S’ouvrir au tourisme est une manière pour Cent Mille Lieux de faire vivre les arts du théâtre en région rurale. Et de faire connaitre les initiatives qui se font en dehors des grands centres urbains. Le parcours Mille- Lieux nous servira de levier pour continuer d’organiser d’autres évènements en dehors de la période touristique», précise Loic Breuzin, co-fondateur et chargé de projet pour Cent Mille Lieux.

Célébrant bientôt deux ans d’existence et ayant plus de dix parcours d’aventures théâtrales à son actif, cet organisme qui œuvre dans les arts de la scène se donne comme mission de faire rayonner les talents locaux de la région de Kamouraska et de créer des univers réalistement imaginaires.

Les billets sont en vente sur la plateforme Evenbrite, par l’entremise de la page Facebook de Cent Mille Lieux ou encore à la porte le soir de la représentation.