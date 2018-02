Le Tremplin offre une formation gratuite pour les animateurs et humoristes

En collaboration avec la MRC de Témiscouata, le Tremplin de Dégelis offre aux artistes témiscouatains, âgés de 13 ans et plus, l’opportunité de participer gratuitement à une journée de formation sur mesure le 24 février touchant les domaines de l’humour et de l’animation avec le formateur Patrick Tremblay, diplômé de l’École nationale de l’humour.

Cette journée permettra aux animateurs et aux humoristes amateurs d’améliorer leur performance sur scène, de se préparer pour l’animation d’un spectacle ou pour la création d’un numéro d’humour. L’écriture de textes humoristiques et d’animation, l’improvisation et la mise en scène de spectacles seront aussi des sujets abordés par le formateur.

La journée de formation aura lieu le samedi 24 février de 9 h à 16 h au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis. Les personnes âgées de 13 ans et plus démontrant un intérêt significatif envers les sujets abordés ont jusqu’au 21 février pour s’inscrire en communiquant au 418 853-3233. Ces formations sont gratuites.

Diplômé de l’École nationale de humour, Patrick Tremblay a collaboré aux textes des spectacles de Boucar Diouf, il a été scripteur pour l’émission «On connaît la chanson» diffusée à TVA, il a participé à des galas pour ComediHa! à Québec et au festival Juste pour rire. Il enseigne le cours d’écriture humoristique et de créativité à l’École nationale de l’humour. Dans les entreprises et les écoles, il donne sa conférence «L’humour comme associé». Il est aussi formateur au Tremplin depuis plusieurs années.

Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration financière de la MRC de Témiscouata en lien avec le plan d’action de la politique culturelle.